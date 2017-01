Lively: "Voglio fare trenta figli con il mio Ryan"

foto Ap/Lapresse Correlati Blake Lively e la scena hot del 2012

Dopo essersi giurati amore eterno lo scorso settembre, ora Blake Lively e Ryan Reynolds sono pronti ad allargare il nido puntando a 30 pargoletti e a quanto pare ci sarà parecchio da fare per soddisfare i desideri della coppia. "Amiamo le famiglie numerose, veniamo da grandi famiglie. Da me siamo in quattro fratelli mentre da Blake sono in cinque - ha spiegato Reynolds a "Ok magazine" - Molti pensano sia pazzesco ma noi siamo felicissimi".

Pienamente d'accordo anche la ex Gossip Girl, che ammette di essere pronta a diventare mamma e scherza: "Ho sempre desiderato una famiglia numerosa. Se si potesse farei trenta figli".



E riguardo alla preferenza di sesso Ryan, che ha solo fratelli, ammette di desiderare qualche femminuccia, per bilanciare la situazione: "Sono terrorizzato perchè sono geneticamente predisposto ad avere solo maschi, è terribile. A soli dieci anni, non esagero, sapevo già come riparare un muro. E' una situazione che non voglio si ripeta ancora".