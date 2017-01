Palmas-Brumotti, un'estate d'amore

foto Instagram Correlati Giorgia Palmas-Vittorio Brumotti, coppia sprint 14:50 - Sono in onda con successo di ascolti su Canale 5 con "Paperissima Sprint". Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti sono sempre più innamorati e al settimanale "Oggi" spiegano che insieme formano una coppia perfetta nella vita e sul lavoro. "Ci compensiamo benissimo, lei è una presentatrice a cinque stelle, una macchinetta, mentre io improvviso, sono più autore", spiega Vittorio - Sono in onda con successo di ascolti su Canale 5 con "".sono sempre più innamorati e al settimanale "" spiegano che insieme formano una coppia perfetta nella vita e sul lavoro. "Ci compensiamo benissimo, lei è una presentatrice a cinque stelle, una macchinetta, mentre io improvviso, sono più autore", spiega Vittorio

Il rischio è quello di parlare sempre di lavoro: "In realtà sul set di Paperissima Sprint ci si sveglia alle sei del mattino e si arriva fino alle otto di sera, quindi poi si stacca per forza, arrivi a cena che sei cotto". E un figlio? "Nella mia testa un figlio c'è, ma non ora", risponde Brumotti. "per ora abbiamo raggiunto un bell'equilibrio - interviene Giorgia - si vedrà".