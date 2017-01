Glee, Cory Monteith morto per eroina e alcol

Ad aprile Monteith era entrato volontariamente in un programma di riabilitazione per abuso di sostanze stupefacenti. Intanto sono apparse le prime foto promozionali dell'attore tratte dall'ultimo film che ha girato prima di morire: "All The Wrong Reasons", nelle sale americane in autunno. Cory appare con un paio di occhiali in versione nerd e interpreta lo store manager James Ascher la cui moglie (Karine Vanasse) soffre di stress. E' un film corale incentrato su quattro personaggi: un impiegato, una guardia di sicurezza, un vigile del fuoco e uno store manager, quest'ultimo ha il volto proprio di Cory.