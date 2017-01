"Italia's Got Talent", si riparte

foto Facebook Correlati Dietro le quinte di "Italia's Got Talent" 09:36 - Squadra che vince non si cambia. Tutto è pronto per la quinta edizione di "Italia's Got Talent" che tornerà a settembre, sempre in prima serata su Canale 5, al sabato. Direttamente in concorrenza con "Ballando con le stelle" di Milly Carlucci. Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Belen e Simone Annicchiarico stanno registrando le puntate a Roma. E la bella showgirl argentina ha già postato le prime foto su Facebook del dietro le quinte. - Squadra che vince non si cambia. Tutto è pronto per la quinta edizione di" che tornerà a settembre, sempre in prima serata su, al sabato. Direttamente in concorrenza con "Ballando con le stelle" di Milly Carlucci.stanno registrando le puntate a Roma. E la bella showgirl argentina ha già postato le prime foto sudel dietro le quinte.

"Si riparte", scrive Belen sul social network. "Dopo il successo dello scorso anno abbiamo anticipato i tempi e saremo in onda in autunno. Il programma fa ridere e raccoglie un pubblico vasto ed eterogeneo", ha detto infatti di recente la Rodriguez. Mentre Scotti cinguetta su Twitter e posta una foto con l'altro giudice Zerbi. Ma se le registrazioni sono già iniziate, i casting proseguono con un tour itinerante che sta attraversando l'Italia. Per partecipare a "Italia's Got Talent" bisogna chiamare il numero 06-3725727 oppure collegarsi al sito ufficiale www.italiasgottalent.it.