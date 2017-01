Fiorello: "Miss Italia? Critiche snob"

foto LaPresse Correlati Miss Italia 2012 è la siciliana Giusi Buscemi

Miss Italia 2012: le finaliste del concorso 08:14 - "Altro che strumentalizzazione della donna, il concorso di bellezza non ha mai fatto male a nessuno". Fiorello scende in campo per difendere "Miss Italia" - "Altro che strumentalizzazione della donna, il concorso di bellezza non ha mai fatto male a nessuno".scende in campo per difendere "Miss Italia" dopo l'attacco del presidente della Camera Laura Boldrini , che ha definito "una scelta moderna e civile" quella della Rai di rinunciare a mandare in onda le finali del concorso. "Critiche snob, esagerazione ed ipocrisia prendersela con Miss Italia", attacca dalla sua Edicola.

"Ci sono cose molto più gravi e vergognose come il femminicidio - dice Fiore - potremmo fare una lista di cose su cui il presidente della Camera dovrebbe intervenire, a partire da certe dichiarazioni dei politici. I tg sono pieni di cose vergognose fatte da politici". Insomma, per lo showman e gli avventori della sua edicola le critiche sono un po' esagerate: "Non ha mai fatto male a nessuno, anzi ha portato bene a molte donne, belle e parlanti, che grazie al concorso hanno trovato lavoro". Un indotto, quello intorno a Miss Italia, legato al lavoro di tante persone. "Centinaia di parrucchieri - sorride Fiorello - in arrivo da tutta Italia". C'è poi la pubblicità, fatta spesso di "donne svestite e mute". Ipocrita, conclude Fiorello, quindi, prendersela con accanimento con Miss Italia.