Helen Flanagan, un luglio preso di petto

Helen Flanagan nuda per la Peta

Helen Flanagan e quel seno sexy 09:51 - La stellina della tv inglese Helen Flanagan ha di sicuro ben chiaro come farsi notare. Se qualche tempo la sua campagna per la Peta aveva deluso i fan per l'eccessiva "castità" delle foto, eccola su Instagram con scatti che sono più espliciti. Come il primo piano del suo prosperoso seno, coperto solo da una piccola emoticon sul capezzolo...

Un pochino più caste le altre foto, ma sempre con il seno in primo piano, con bikini striminziti o alle prese con magliette larghe.



Alla fine Helen si è contenuta solo quando ha avuto l'occasione per posare come mamma l'ha fatta. In quel caso un body painting pitonato ha coperto molto più del previsto. Ma lei si è rifatta prontamente.