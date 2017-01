Violenza alla coinquilina, espulso dal Gf inglese

foto Da video Correlati Tara e Pamela, due conigliette per "Big Brother" 12:49 - L'avventura nel Grande Fratello inglese è finita nel peggiore dei modi per Daley Ojuederie, espulso per "minacce e comportamenti violenti". Vittima dell'aggressione la concorrente e modella irlandese Hazel O'Sullivan, con cui ha una relazione all'interno del reality show. Daley ha reagito con estrema violenza ad uno scherzo della compagna, minacciandola di morte e stringendole poi le mani intorno al collo. - L'avventura nelè finita nel peggiore dei modi perVittima dell'aggressione la concorrente e modella irlandese Hazel O'Sullivan, con cui ha una relazione all'interno del reality show. Daley ha reagito con estrema violenza ad uno scherzo della compagna, minacciandola di morte e stringendole poi le mani intorno al collo.

Channel 5, rete su cui va in onda lo show, ha ufficializzato l'espulsione del concorrente attraverso un comunicato stampa: "In seguito alle minacce a al comportamento minaccioso nei confronti di Hazel, abbiamo preso la decisione di allontanare Daley dalla Casa del Grande Fratello.



La coppia era a letto quando la ragazza gli ha rubato per scherzo la coperta. A quel punto la situazione è degenerata e Daley, pugile professionista, ha minacciato Hazel immobilizzandola al letto per il collo: "Ti ricordi cosa ti ho detto che se mi arrabbio faccio paura, ca***... Devi aver rispetto per chi è più grande di te, ca***. Se non lo fai ti ammazzerò". A quel punto la produzione ha chiamato immediatamente il concorrente nel confessionale, per chiedere spiegazioni sul suo comportamento ed evitare il peggio.