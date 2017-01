Bonolis: "Avanti un altro è... da matti"

foto Tv Sorrisi e Canzoni Correlati Bonolis e Laurentis matti per "Avanti un altro"

"Avanti un altro!" tra game e varietà 09:45 - Paolo Bonolis e Luca Laurentis per "Avanti un altro" sono finiti in manicomio. L'inossidabile coppia della tv è stata infatti "rinchiusa" in una casa di cura per girare alcune clip promozionali del programma, che ripartirà il prossimo autunno. "Ci piace inventare storie che raccontino l'anima della trasmissione - spiega Bonolis a "TV Sorrisi e Canzoni" - Quella di quest'anno è una parabola di segregazione e liberazione".

"Ci ritroviamo in una sala ricreativa in attesa di ricominciare il programma - scherza il conduttore riferendosi al promo, ambientato in una casa di cura - Considerato l'atteggiamento che abbiamo in televisione... sicuramente siamo fuori dagli schemi".



Un successo, quello di "Avanti un altro", che continua grazie a un mix perfetto di game-show ed intrattenimento; oltre ad una buona dose di professionalità, "Dietro il divertimento c'è sempre un atteggiamento serio. Bisogna lavorare con cura e attenzione, allora sì che riesci a divertirti - spiega - Il programma è molto strutturato: c'è anche un po' di commedia dell'arte, con personaggi e situazioni confezionate ad hoc, senza la monotonia dei giochi troppo ripetitivi".



Per la prossima edizione del pre-serale Bonolis ammette che ha in serbo parecchie sorprese, ma per ora è tutto top-secret: "Senza dubbio ci saranno novità, quattro o cinque. Ma non posso anticipare niente".