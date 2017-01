The Vampire Diaries, arriva la sexy Olga Fonda

foto Ap/Lapresse Correlati Olga Fonda, dalla moda alla tv 15:11 - La top-model russa Olga Fonda sarà in scena nella quinta stagione di "The Vampire Diaries", nelle vesti ricorrenti della vendicatrice Nadia. Il telefilm cult andrà in onda sul canale Mya da gennaio 2014. - La top-model russasarà in scena nella quinta stagione di", nelle vesti ricorrenti della vendicatrice Nadia. Il telefilm cult andrà in onda sul canale Mya da gennaio 2014.

Il suo personaggio viene descritto dagli sceneggiatori: "Emozionalmente camaleontica, capace di essere fredda come una pietra o molto espansiva". Si arricchisce così il cast di uno dei telefilm più amati dai teenager. Per dare un tocco ancora più sensuale la produzione ha deciso di inserire Olga dai lunghi capelli neri e con grande capacità di seduzione. Ottimi ingredienti per "The Vampire Diaries".