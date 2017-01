Christina Aguilera torna in forma a "The Voice"

foto Twitter Correlati Christina Aguilera magra su Twitter

Christina Aguilera, cicciotella e felice 13:42 - Ora che è tornata più in forma che mai, visto che in pochi mesi Christina Aguilera ha perso 20 chili, i produttori di "The Voice" si sono detti pronti a tutto pur di riaverla di nuovo come giudice nel famoso talent. Così è stato. La postar ha strappato un assegno da 20 milioni dollari e ora è pronta a tornare in pista. Le foto anticipate su Twitter, in versione Top Gun e centralinista sexy, parlano da sole. - Ora che è tornata più in forma che mai, visto che in pochi mesiha perso 20 chili, i produttori di "" si sono detti pronti a tutto pur di riaverla di nuovo come giudice nel famoso talent. Così è stato. La postar ha strappato un assegno dae ora è pronta a tornare in pista. Le foto anticipate su Twitter, in versione Top Gun e centralinista sexy, parlano da sole.

D'altronde gli ascolti sono andati benissimo e i produttori sperano nel bis. Il talent con Adam Levine, Blake Shelton, Carson Daly, Cee Lo Green ripartirà il 23 settembre. I giudici hanno cominciato a fare le prime riunioni. E pare che i concorrenti siano davvero bravi. Inatnto la Aguilera, che guadagna più di Britney Spears per "X Factor" (15 milioni) e di Mariah Carey per “American Idol” (18 milioni), ha appena comprato una villa da 10 milioni di dollari. In qualche modo dovrà pur spenderli.