Mara Venier: "Risposo Nicola a Las Vegas"

Dopo sette anni di matrimonio, Mara Venier risposa Nicola Carraro. La conduttrice annuncia al settimanale "Gente" la sua pazza idea: "Altro che crisi del settimo anno, io me lo risposo... Con il suo amore, pazienza e presenza, la vita mi sta restituendo la serenità che spesso negli anni mi è mancata. Nicola è tutto per me: l'uomo, l'amico, il confidente".

"Nicola è il mio primo fan, ha sempre fatto il tifo per me, oggi più che mai", racconta la Venier. Oggi più che mai visto che Mara in autunno tornerà di nuovo al timone di "Domenica In": "Rientro in quel salotto vent'anni dopo, era il 1993 quando abbiamo cominciato...". La conduttrice fa un bilancio personale della sua vita: "Ho conservato lo spirito hippie di sempre, sono diventata più riflessiva, meno fumantina, irrequieta e impulsiva. Di questo devo dire grazie a Nicola, splendido mediatore, che spesso mi fa calmare e ragionare su situazioni sulle quali prima mi infiammavo". Anche se due anni fa hanno avuto una crisi: "Io ero reduce da un anno difficile, Nicola non era sulla mia stessa lunghezza d'onda e me l'ha fatto pesare. Così al rientro dalle ferie io sono tornata a Roma e lui a Milano. Poi un suo serio problema di salute mi ha fatto pensare a quanto Nicola fosse fondamentale. L'unico vero amore. Ed eccoci qui".