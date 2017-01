Taylor e Laura, che doccia lesbo!

10:06 - In una prigione si intrecciano storie di detenute, suore, transessuali, lesbiche. E' destinato a far parlare il nuovo telefilm americano "Orange is the New Black" che ha come protagoniste Taylor Schilling e Laura Prepon. Le attrici, già dalle prime scene, infatti regalano una doccia hot. E in molti sono pronti a scommettere che diventerà una serie cult.

Il telefilm si ispira al libro di Piper Kerman in cui racconta la sua esperienza dietro le sbarre. E' trasmesso dal canale statunitense Netflix che ha mandato in onda la prima puntata di tredici episodi l'11 luglio. Serie che si è già fatta notare per le scene di nudo e il linguaggio scurrile, e che ha come protagonista Piper, una donna che decide di scontare la sua pena in un carcere dove tutto può succedere.