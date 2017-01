Maddy e Eli: "Veline? Nella vita non esistono"

foto Sette Correlati Elisabetta e Maddalena, le veline ieri e oggi

Geco dispettoso sullo slip di Maddalena Corvaglia

- Hanno conquistato gli italiani a suon di stacchetti sexy sul bancone di "Striscia la Notizia", ma Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia non credono che il ruolo della velina possa ledere all'immagine della donna. "La mercificazione non esiste. Siamo persone adulte" dice la Canalis su "Sette", supportata dalla Corvaglia: "E' un ruolo legato alla trasmissione, niente di più. Nella vita reale le veline non esistono".

Veline per eccellenza, le due showgirl si conobbero sul bancone di "Striscia la Notizia" nel 1999, sancendo un'amicizia che dura ancora oggi. Sono passati quasi quindici anni dal loro debutto, ma per la coppia femminile più affiatata della tv il tempo sembra essersi fermato: minigonna di paillettes bianca per la bionda Maddalena, che abbraccia affettuosa l'amica fasciata in un vestitino rosso fuoco.



E' innegabile che abbiano sfruttato il loro corpo per far carriera, ma non ci stanno ad essere definite donne-oggetto."Dire che questo lavoro possa ledere l'immagine della donna è una cavolata. E' un mestiere televisivo, un ruolo legato alla trasmissione, niente di più - spiega la Corvaglia - Nella vita reale non esiste la velina. Si spegne la telecamera e la ragazza torna ad essere quello che è".



Dello stesso parere anche Elisabetta Canalis, per cui il problema non si pone assolutamente: "La mercificazione della donna non esiste. Siamo persone adulte, ognuno fa ciò che ritiene di fare. Se poi ad un certo punto non le sta più bene dice basta e va via. Nessuno mi ha costretta a fare qualcosa contro la mia volontà".