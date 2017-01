Eva Longoria, giudice spietato di "Masterchef"

11:38 - Una "casalinga disperata" come Eva Longoria doveva per forza passare dalla cucina più famosa del mondo, ovvero quella di "Masterchef". L'attrice infatti è stata il giudice speciale di una puntata del noto talent americano e non ha risparmiato critiche a piatti che persino Gordon Ramsey e Joe Bastianich avevano promosso. Gli ascolti sono saliti alle stelle e adesso si pensa di farla ritornare.

Per la Longoria è un periodo davvero felice. E' finalmente di nuovo innamorata, di Ernesto Arguello, "scapolo d'oro" che nel reality "Reay for Love" cercava l'anima gemella. Galeotta è stata proprio questa trasmissione, di cui Eva era produttrice. L'ha visto ai casting e se ne è innamorata subito, anche se all'inizio si sono frequentati come amici. Non solo. L'attrice deve ringraziare la stampa, che la dava fidanzata con il bel Ernesto: "Prima eravamo solo amici, credo di dover ringraziare la stampa perché ci ha spinto a vedere qualcosa che non avevamo visto", ha detto. Ogni tanto il gossip serve.