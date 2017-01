Ridge saluta "Beautiful" con un matrimonio

09:07 - Dopo 25 anni di passioni, divorzi, figli segreti e amanti il bel Ridge dà l'addio dai telespettatori italiani. In onda su Canale 5, infatti, l'ultima puntata che vede protagonista Ronn Moss, volto storico della soap a stelle e strisce. Il rampollo Forrester si congederà da parenti e amici durante l'ennesimo matrimonio con la sua Brooke (Katherine Kelly Lang), partendo insieme a lei per un misterioso viaggio di nozze.

Nessuna morte tragica quindi per il personaggio di Ridge e gli sceneggiatori sembrano anzi aver lasciato una porta aperta per lui. Sembra tuttavia difficile che l'attore possa ritornare in futuro nel cast di "Beautiful". Moss (60 anni) - che ha registrato l'ultima puntata quasi un anno fa - ha infatti dichiarato di averne abbastanza del set e di volersi dedicare ad altro.



Per Ridge gli sceneggiatori hanno scelto un arrivederci, più che un addio definitivo. L'attore saluterà infatti il suo pubblico portando all'altare - ancora una volta - la sua amata Brooke. Dopo la cerimonia i due partiranno per la luna di miele, diretti verso una località misteriosa. Archiviata la lunga esperienza a "Beautiful", Ronn Moss si è tuffato a capofitto in una nuova sfida.



Allo scorso Festival di Taormina l'attore ha infatti debuttato come regista: "E' un thriller erotico intitolato 411, la storia e un mix di omicidi tra fantasia e realtà, io stesso ne sarò protagonista accanto all'ex top model Angie Everhart".