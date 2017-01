"Mankind", la storia secondo Italia 1

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Lilin si racconta 13:59 - La storia delle storie, la storia di tutti noi, la storia dell’umanità: tutto questo è "Mankind", il nuovo programma di storia in onda su Italia 1 da venerdì 12 luglio alle ore 21.10, che illustrerà il lungo viaggio fatto dal genere umano sulla terra. Sei appuntamenti in prima serata condotti dallo scrittore Nicolai Lilin, celebre autore del romanzo "Educazione siberiana", dal quale è stato tratto il film diretto dal Premio Oscar Gabriele Salvatores. - La storia delle storie, la storia di tutti noi, la storia dell’umanità: tutto questo è "", il nuovo programma di storia in onda su Italia 1 da venerdì 12 luglio alle ore 21.10, che illustrerà il lungo viaggio fatto dal genere umano sulla terra. Sei appuntamenti in prima serata condotti dallo scrittore, celebre autore del romanzo, dal quale è stato tratto il film diretto dal Premio Oscar

Prodotti dalla Nutopia Production Company in oltre due anni di lavorazione, i documentari di "Mankind" (titolo originale: Mankind-The Story of All of Us) narrano, in ordine cronologico, la storia dell'umanità, dalla comparsa dei primi ominidi in Africa fino alla società globalizzata dei giorni nostri. Un immenso sforzo produttivo che è stato tradotto in più di 30 lingue e venduto in oltre 150 paesi in tutto il mondo.



Nel corso di ciascuna puntata apposite ricostruzioni storiche, accompagnate dai pareri di storici, esperti e professori universitari, racconteranno la grande avventura del genere umano, le sue conquiste e le sue tragedie. Dagli sforzi per garantirsi condizioni di vita migliori alle drammatiche guerre che hanno caratterizzato ogni epoca; dai grandi Imperi, come quello di Roma e degli aztechi, ai grandi eventi che hanno cambiato il mondo: la crocifissione di Gesù, la scoperta dell’America, la Rivoluzione Industriale e la Rivoluzione Francese.



Nel primo appuntamento di venerdì 12 luglio verrà illustrato come il genere umano raggiunse le prime tappe fondamentali della sua evoluzione e fondò le basi della sua civiltà: la scoperta del fuoco, lo sviluppo dell’agricoltura, l’invenzione della scrittura, la nascita dei primi agglomerati urbani, la diffusione del commercio, l’uso delle armi e l’impiego degli eserciti in battaglia.