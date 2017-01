Cremonini e Morandi star ai Nastri D'Argento

foto Ansa 13:11 - Venerdì 12 luglio in seconda serata, nuovo appuntamento su Canale 5 con "Supercinema". Intervista esclusiva a Gianni Morandi e Cesare Cremonini, trionfatori ai Nastri d’argento col brano "Amor mio" dal film "Padroni di casa": "La differenza generazionale non c'entra. Lavorare con Gianni è stato fantastico da subito", dice Cesare. - Venerdì 12 luglio in seconda serata, nuovo appuntamento su Canale 5 con "". Intervista esclusiva a, trionfatori aicol brano "" dal film": "La differenza generazionale non c'entra. Lavorare con Gianni è stato fantastico da subito", dice Cesare.

E poi continua: "Amo moltissimo le sue canzoni, in particolare Occhi di ragazza ma anche Fatti mandare dalla mamma, capolavoro del rock'n roll made in Italy". Morandi spiega: "Cesare è un musicista serio, si è visto fin dai suoi primi lavori. Poi, il fatto che entrambi siamo emiliani aumenta la sintonia reciproca e la soddisfazione per il nostro successo con il brano di questo film... un Nastro d’argento per il cinema da più soddisfazione di un Festival di Sanremo!".