Maurizio Costanzo torna in radio

foto LaPresse 12:23 - Non solo televisione ma ora anche la radio. Nuova sfida professionale per Maurizio Costanzo che torna così al suo primo amore visto che risale al 1970 la prima trasmissione radiofonica condotta e ideata dal giornalista, "Buon pomeriggio" con Dina Luce. L'appuntamento è per il 9 settembre con "Radio Costanzo Show" su Rtl 102.5. Al centro del programma ci sono i racconti degli ascoltatori. - Non solo televisione ma ora anche la radio. Nuova sfida professionale perche torna così al suo primo amore visto che risale al 1970 la prima trasmissione radiofonica condotta e ideata dal giornalista, "Buon pomeriggio" con Dina Luce. L'appuntamento è per il 9 settembre con "" su Rtl 102.5. Al centro del programma ci sono i racconti degli ascoltatori.

"Affronto questa ulteriore sfida con divertimento e nella speranza di cogliere l'interesse degli ascoltatori", dichiara Maurizio Costanzo. Un modo per parlare con la gente e riaprire il suo salotto serale "Maurizio Costanzo Show". "Radio Costanzo Show" andrà in onda ogni lunedì dalle 23 all'1 in diretta dagli studi di Roma. I protagonisti del salotto di Costanzo e Pierluigi Diaco saranno solo gli ascoltatori: le loro storie, le loro opinioni sui fatti del giorno, commenti, provocazioni e notizie.