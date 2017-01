Adam Lambert super-ospite di "Glee"

foto Ap/Lapresse Correlati Adam Lambert con i Queen

Adam Lambert e Sauli, coppia burrascosa 12:18 - Il vincitore di "American Idol" Adam Lambert apparirà durante la quinta stagione di "Glee". A confermarlo Ryan Murphy, showrunner e creatore della serie, che su Twitter ha cinguettato: "Sono eccitato nell'annunciare che il super talento Adam Lambert si unirà al cast di Glee il prossimo autunno". Per ora è ancora in fase di definizione il ruolo che verrà assegnato al cantante all'interno dello show.

"Quando Glee ha debuttato ho pensato Non mi piacerà mai - ha ammesso qualche tempo fa Lambert a "Hollywood Reporter" - Ma dopo che l'ho visto credo che sia molto coraggioso, prova a spingersi oltre i limiti. E' uno dei pochi che lo fa, penso sia uno show davvero rivoluzionario in questo senso".



Non è la prima volta che la serie ospita un cantante del talent-show. Nella scorsa stagione aveva infatti fatto capolino tra i ragazzi del liceo McKinley High l'ex concorrente Jessica Sanchez, nei panni di una altezzosa cantante rivale.