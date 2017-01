Paquin, lingerie hot e sesso a "True Blood"

11:10 - Décolleté in bella vista e passione animalesca. Anna Paquin alza la temperatura sul set di "True Blood" con una scena di sesso hot. Il fortunato compagno di set è l'attore Robert Kazinsky (nei panni del vampiro Ben Flynn), che si gode lo spogliarello della Paquin prima di lasciarsi travolgere insieme a lei dalla passione sul divano. Chissà cosa ne pensa il maritino Stephen Moyer, che nella serie tv interpreta il rivale Bill.

La serie succhia-sangue dell'HBO conferma così il suo taglio scandaloso e irriverente, proponenedo una scena da bollino rosso. D'altra parte "True Blood" in questi sei anni non si è mai fatta mancare scene di nudo e ciak osè.



"Mi sono spogliata più o meno in ogni episodio - ha ammesso divertita la protagonista Anna Paquin - In ogni stagione e di tutte le cose. Credo che il mio sia ufficialmente il personaggio più nudo che abbiamo mai avuto".