Pier Silvio Berlusconi: "Orgogliosi di Morandi"

"Gianni ci hai emozionato, tu apri la bocca ed escono emozioni. Non hai idea della carica e della forza che hai dato a me e sono sicuro a tutti stasera. Grazie veramente. Sono orgoglioso di averti su Canale 5", dice il vice presidente Mediaset. Con un sorriso il cantante ringrazia e scherza con il mattatore Piero Chiambretti: "Non è che dovevi dire che ero comunista...". Berlusconi e Morandi abbandonano poi il palco tra gli applausi.



"Sarò con una band e 100 giovani musicisti d'orchestra - aveva raccontato Morandi a Tgcom24 -. Stiamo provando 40 brani e ci saranno alcuni ospiti e amici". Ci sarà Celentano? "No comment". Ma c'è da scommetterci che ci sarà.



"Solo insieme saremo felici" è lo slogan dei due concerti e come ha spiegato il cantante: "E' una frase bellissima e mi sembra anche molto attuale visto che il presidente della Repubblica Napolitano ha denunciato un clima di angoscia diffuso causata dalla crisi. Inoltre è anche il titolo di uno dei brani inediti del disco firmato da due giovani autori".