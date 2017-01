La musica accende l'estate di Canale 5

Questi i 6 artisti in gara nella seconda puntata (in ordine alfabetico):Al Music Summer Festival - Tezenis Live è “la musica che vota la musica”: i brani dei giovani artisti in gara infatti, vengono votati dalle star della musica italiana e da un academy board di professionisti del settore. Durante ognuna delle quattro puntate viene annunciato il vincitore di tappa, mentre durante la quarta e ultima puntata verrà annunciato il vincitore finale della prima edizione del Music Summer Festival - Tezenis Live. Special guest sul palco Pino, il simpatico testimonial di Vodafone doppiato da Elio, protagonista in versione rapper dell’attuale campagna in tv, che si esibirà con la sua hit dell’estate.C’è spazio anche per la musica dance, con il contest “Best DJ” per giovani deejay presieduto da Gabry Ponte e condotto da Angelo Baiguini, speaker di RTL 102.5. I dj vengono giudicati da Marco Mazzi, Direttore Artistico del magazine di clubbing Dj Mag Italia. Le risate non mancano grazie alla comicità dei talenti di Colorado. Il programma va in onda in contemporanea radiofonica su Rtl 102.5