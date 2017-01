Montrucchio, l'ex gieffino romantico a teatro

foto LaPresse Correlati Flavio Montrucchio ex gieffino di successo

Flavio: "Torno al mio amato teatro con Aladin" 16:02 - Sono ormai passati 12 anni da quando Flavio Montrucchio si è chiuso alle spalle la porta rossa del Grande Fratello e da allora non si è fermato un momento. Una carriera in piena ascesa per l'ex gieffino, che si divide tra televisione e teatro. Dal prossimo febbraio sarà infatti in scena al Sistina di Roma con il musical "Sette spose per sette fratelli". Al suo fianco Roberta Lanfranchi e un cast di venti ballerini-acrobati.

Dopo aver interpretato l'affascinante Alessandro Torre in "Centovetrine", ora l'ex gieffino ha in cantiere un progetto teatrale ispirato alla commedia romantica "Sette spose per sette fratelli", diretto nel 1954 da Stanley Donen. La magica fusione tra la sceneggiatura, le musiche e le straordinarie coreografie di Michael Kidd ne fecero uno dei musical più divertenti e longevi del grande schermo.



Nel 60° anniversario dell'uscita del film, la Peep Arrow Entertainment porta in scena una nuova scintillante edizione del musical con Flavio Montrucchio, Roberta Lanfranchi e un cast di 20 ballerini-cantanti-acrobati.