Nicki Minaj: "Sei zoc...? Niente di male"

Nicki Minaj, seno al vento sul set 16:13 - La trasformista rapper Nicki Minaj è eccentrica sulle pagine di agosto della versione statunitense di "Marie Claire". Eccessiva, con i capelli biondo platino, non lesina il Minaj pensiero sui rapporti con l'altro sesso: "Non devi essere una zoc..., ma non c'è niente di male in questo, a volte". Aggressiva fasciata in una tuta di pelle nera maliziosamente traforata, indossa pure la cresta: il galletto è lei. - La trasformista rapperè eccentrica sulle pagine di agosto della versione statunitense di. Eccessiva, con i capelli biondo platino, non lesina il Minaj pensiero sui rapporti con l'altro sesso: "Non devi essere una zoc..., ma non c'è niente di male in questo, a volte". Aggressiva fasciata in una tuta di pelle nera maliziosamente traforata, indossa pure la cresta: il galletto è lei.

La sfacciata Nicki, dalle colonne della rivista, dispensa consigli su come accalappiare gli uomini non risparmiando i paragoni faunistici: "Gli uomini vogliono essere nutriti e coccolati come un cane". Dopo essere stata giurata nel talent show "American Idol", la star trentenne parla della sua esperienza televisiva: "La percezione che le persone avevano di me è completamente cambiata perché non c'è un copione né bisogna interpretare una canzone. Era tipo "Facci vedere la tua personalità". Sono un essere umano genuino che mette radici negli altri. Volevo lasciare a ogni concorrente qualcosa che potesse ricordare". Sul suo mestiere di artista, la Minaj non nasconde la soddisfazione: "Ho fatto un tour mondiale, un grosso traguardo per una rapper donna. Per la prima volta, mi sono permessa di sentirmi orgogliosa di ciò che la musica mi ha dato e ho sentito un immenso senso di gratitudine".