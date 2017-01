Heather Parisi, nuova vita a Hong Kong

foto Twitter Correlati Heather Parisi, regina in Cina

Il suo sorriso e la celebre gamba in aria, durante i balletti, hanno imposto Heather Parisi nella televisione italiana anni 80, rendendola una delle regine indiscusse della disco music ma anche del sabato sera con "Fantastico". E' stato Pippo Baudo a farla conoscere al grande pubblico italiano. Nel 2010, dopo aver avuto due gemelli, Heather decide di seguire il marito in Cina, dove ancora vive, per occuparsi di moda, cibo e della sua famiglia.

"Il 22 maggio del 2010 all'incredibile età di 50 anni divento mamma di due gemelli Elizabeth Jaden e Dylan Maria - scrive Heather nel suo blog ufficiale - e decido di seguire con loro il mio inseparabile compagno Umberto Maria Anzolin in nuova vita e in nuove esperienze lontane dall'Italia. Oggi vivo a Hong Kong, la città dei miei sogni dove continuo a scrivere i miei appunti del mio primo libro. Amo viaggiare per tutto il sud est asiatico per soddisfare la mia inesauribile sete di conoscenza di nuove culture e modi di vita".



La ballerina mantiene un contatto diretto con i suoi fan che non l'hanno mai dimenticata - basti pensare che "Disco bambina", "Crilù" e "Cicale" ha scalato le classifiche - postando foto e commenti anche su Twitter, dove si mostra mamma e moglie felice. Una nuova scommessa per Heather che per adesso non ha annunciato un ritorno in Italia ma le sorprese, si sa, sono sempre dietro l'angolo quando si parla di lei.