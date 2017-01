In Alto Adige la tv diventa bilingue: emittenti alleate trasmettono in italiano e tedesco

- Un angolo d’Italia dove due culture si incontrano arricchendosi a vicenda e due lingue hanno uguale dignità e diffusione. In nessun altro posto come in Alto Adige, dove Italia e Austria si accarezzano, l’informazione televisiva si trova davanti a un bivio: come raccontare l’attualità, quali punti di vista assumere e, soprattutto, quale lingua privilegiare?

Video33 e Sdf sembrano aver fatto centro, proponendo un’alleanza che difficilmente sconterà qualcuno: un canale di news e intrattenimento in italiano e il suo alter ego in tedesco, copertura sul 90% della provincia di Bolzano e palinsesto imperniato attorno a un telegiornale focalizzato sul territorio.

Con il passaggio al digitale terrestre e il conseguente incremento delle frequenze disponibili, alla veterana Video33, nata nel 1986, è andata infatti ad affiancarsi Sdf, la prima emittente in lingua tedesca d’Italia. Le due sorelle della televisione altoatesina sono presenti anche sul web, dove è possibile seguire in live streaming tutti i programmi e rivedere i migliori contenuti andati in onda. Le realtà regionali sono le assolute protagoniste, ma grande spazio è dedicato anche a sport e attualità, temi affrontati secondo una prospettiva commisurata sul particolare pubblico cui le reti si rivolgono: spettatori esigenti, per i quali è fondamentale essere costantemente aggiornati senza disdegnare un po’ di sano svago.

- 2 m2 è un programma televisivo della durata di 2 minuti trasmesso a cadenza settimanale sulle due emittenti. I due presentatori Matteo Donagrandi e André Bechtold (nella foto a lato con tutt il team) illustrano i segreti e le caratteristiche dell’Alto Adige in due lingue. Propongono accanto ad aspetti noti un Alto Adige sconosciuto, misterioso, avventuroso e paradisiaco. Sulla pagina facebook 2 m2 agli amici della trasmissione vengono riproposti tutte le puntate, le gallerie d’immagini, le varie informazioni e le immagini extra. Su facebook i visitatori vengono invitati a raccontare la loro storia. La storia con il maggior numero di “mi piace” diventa poi il copione per una puntata di 2 m2. In questo modo gli amici di facebook decidono quattro volte all’anno di presentare in televisione un altoatesino o un’altoatesina con la sua storia.