Anna Safroncik sposa, ma solo sul set

foto Vero Tv Correlati Anna Safroncik, sensuale e magnetica 16:57 - A Viterbo si stanno girando le ultime scene della fortunata serie tv di Canale 5 "Le tre rose di Eva" che anche quest'anno riserverà molte sorprese e colpi di scena. Come anticipa "Vero Tv", infatti, Anna Safroncik indosserà l'abito bianco. Il suo personaggio, infatti, Aurora salirà sull'altare. Ad attenderla però ci sarà un uomo misterioso. - A Viterbo si stanno girando le ultime scene della fortunata serie tv di Canale 5 "" che anche quest'anno riserverà molte sorprese e colpi di scena. Come anticipa "Vero Tv", infatti,indosserà l'abito bianco. Il suo personaggio, infatti,salirà sull'altare. Ad attenderla però ci sarà un uomo misterioso.

Insomma l'amore tra la Taviani e Alessandro Monforte (Roberto Farnesi) è messo ancora una volta a dura prova. Ma i colpi di scena non finiscono qui. Le nozze riserveranno anche una sorpresa: spunterà un bambino che alimenterà sospetti e gossip. Ma per saperne di più bisogna aspettare la messa in onda delle nuove puntate in autunno.