Dermatologi: "Carrie ha estinto pidocchi pubici"

foto Da video Correlati "Sex and the City", ceretta brasiliana per Carrie

Sarah Jessica Parker, l'attrice più glamour

Le belle di Sex and the City alla premiere 12:53 - I dermatologi inglesi hanno ringraziato pubblicamente il personaggio di Carrie (Sarah Jessica Parker) per aver eliminato la fastidiosa piaga dei pidocchi pubici. Dopo aver visto l'episodio di "Sex and the City" in cui la protagonista si sottoponeva ad una ceretta completa nella zona inguinale, molte telespettatrici hanno deciso di seguire il suo esempio e in breve tempo è diventata una vera moda tra le donne di tutto il mondo. - I dermatologi inglesi hanno ringraziato pubblicamente il personaggio di(Sarah Jessica Parker) per. Dopo aver visto l'episodio di "Sex and the City" in cuinella zona inguinale, molte telespettatrici hanno deciso di seguire il suo esempio e in breve tempo è diventata una vera moda tra le donne di tutto il mondo.

"Quello che abbiamo notato è che il diffondersi del modo di depilarsi di Carrie Bradshaw e socie ha contribuito ad estirpare una peste che ha tormentato l'umanità per milioni di anni - ha dichiaro il Dottor Kun Sen Chen della British Assocation of Dermatologists - Sfortunatamente però, non esiste un Emmy per questo".



In uno degli episodi della terza stagione di "Sex and the City" le quattro amiche newyorkesi volano a Los Angeles per discutere di un film. Atterrate sulla costa ovest scoprono che, per essere sempre perfette durante le feste in piscina e in spiaggia, le ragazze amano depilarsi completamente le parti intime. Incuriosita dalla tendenza, anche la protagonista decide di sottoporsi al doloroso trattamento estetico.