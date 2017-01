Giada Desideri sposa in viola Luca Ward

foto Olycom Correlati Giada Desideri, sposina in abito viola

Giada Desideri ha sposato in abito viola Luca Ward, alla faccia della scaramanzia che lo elegge colore sfortunato per eccellenza nel mondo dello spettacolo. Ma la coppia ha voluto esorcizzare ulteriormente la malasorte convolando a nozze dopo sette anni di convivenza, altro numero poco propizio. "Io non sono mai stata superstiziosa - ha confessato l'attrice a "Di Più" - Abbiamo deciso di fare un matrimonio non certo classico". , alla faccia della scaramanzia che lo elegge colore sfortunato per eccellenza nel mondo dello spettacolo. Ma la coppia ha voluto esorcizzare ulteriormente la malasorte convolando a nozze, altro numero poco propizio. "- ha confessato l'attrice a "Di Più" - Abbiamo deciso di fare un matrimonio non certo classico".

Dopo sette anni di relazione e due figli (Lupo di 7 anni e Luna di 5) la coppia ha voluto coronare il sogno d'amore senza l'abito bianco e lo scambio di fedi davanti all'altare. Entrambi alle loro seconde nozze, Luca e Giada hanno organizzato un matrimonio davvero particolare, che fosse una grande festa per amici e famigliari.



"Luca e io abbiamo iniziato dalla fine: prima i figli e ora il matrimonio - aveva anticipatro la Desideri prima delle nozze - Sarà una gioia vedere i nostri bambini nelle vesti di paggetti. Anche per loro sarà una bella festa. Non vedo l'ora di vedere la loro faccia davanti alla torta, alta cinque piani e decorata con stelle marine e conchiglie".