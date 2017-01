Pamela Anderson ripesca un ex marito

foto Olycom Correlati Pamela Anderson mostra i chili di troppo

Pamela Anderson, sexy per Vogue Brazil

Pamela, uno spot scandaloso 09:59 - Pamela Anderson non smette di stupire. Aveva lasciato il terzo maritino Rick Salomon nel 2008 dopo solo tre mesi di matrimonio, ma adesso l'ex bagnina sexy di "Baywatch" ci ha ripensato. E così il "Daily Star Sunday" sussurra di un ritorno di fiamma. Per la cronaca: Rick è famoso per il video hard con l'allora fidanzata Paris Hilton. non smette di stupire. Aveva lasciato il terzo maritinonel 2008 dopo solo tre mesi di matrimonio, ma adesso l'ex bagnina sexy di "" ci ha ripensato. E così il "Daily Star Sunday" sussurra di un. Per la cronaca: Rick è famoso per il video hard con l'allora fidanzata Paris Hilton.

Secondo i soliti beninformati la coppia non ha nessuna intenzione di risposarsi. Anzi, pare proprio che voglia godersi questo ritorno di fiamma in modo più "comodo" rispetto a quattro anni fa. La 46enne giunonica Pam recentemente si è lamentata pèerchè non riesce a scollarsi di dosso l'etichetta di sex symbol. Tanto che si sente lontana dai tempi in cui vestiva i panni della bagnina sexy. Magari Rick la aiuterà a ritrovare il suo sex appeal.