Silvia e Alessia, star di "Fashion Factory"

Marcuzzi, shopping con l'amica 11:17 - Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin portano la moda su La5. Le conduttrici saranno infatti le star di "Fashion Factory", il nuovo talent-show della rete rosa di Mediaset che aprirà le porte non solo agli stilisti ma anche a hair-stylist, make-up artist e modelle. Un programma tutto italiano, pensato per chi si vuole mettere alla prova sul campo in uno dei settori più invidiati, ma anche più difficili del mondo del lavoro.

Obiettivo di "Fashion Factory" è costruire un dream team di esperti di moda, che possa organizzare una sfilata in ogni dettaglio: dalla linea di abiti agli acessori, passando per la professionalità delle modelle e la scelta del trucco più adatto. Per partecipare basta inviare curriculum, foto e portfolio a casting@coloradofilm.it