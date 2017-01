L'ispettore Zen tra charme e azione

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati "L'ispettore Zen", immagini dal set 11:22 - Un affascinante poliziotto (Rufus Sewell) si scontra con la corruzione, la politica e la criminalità, senza dimenticare il suo lato romantico. "Le Inchieste dell'ispettore Zen", la miniserie in tre puntate, arriva in onda su Canale 5 in prima serata dal 7 luglio. Una cooproduzione internazionale che vede nel cast Caterina Murino, Catherine Spaak, Vincent Riotta e Francesco Quinn. - Un affascinante poliziotto () si scontra con la corruzione, la politica e la criminalità, senza dimenticare il suo lato romantico. "", la miniserie in tre puntate, arriva in onda suin prima serata dal 7 luglio. Una cooproduzione internazionale che vede nel cast

L'ambientazione in una Roma da cartolina, che lascia tuttavia intravedere un volto cupo e nascosto, e la presenza di una star come Rufus Sewell nel ruolo di protagonista. Uomo affascinante che piace inconsapevolmente alle donne, acuto e sottile, dotato di grande ironia, riluttante all'uso delle armi, Aurelio vive ancora con sua madre Donata, interpretata da una splendida Spaak ed è reduce dalla fine di un disastroso matrimonio. Riesce a risolvere i casi affidatigli lavorando in squadra con l'amico di una vita Gilberto Nieddu (l'italo-americano Quinn), con il fidato collega Giorgio De Angelis (Riotta), e con la bellissima e tormentata Tania Moretti interpretata dall'ex Bond girl cagliaritana Murino, con la quale, al di là di ogni aspettativa, svilupperà un'intensa relazione sentimentale Un prodotto interessante che, nonostante l'inflazione di investigatori e di storie poliziesche da piccolo schermo, potrebbe rivelarsi una gradita sorpresa. La Serie coglie i preziosi spunti del racconto letterario ma cerca anche di attualizzarlo e vivacizzarlo, rendendo il plot dei gialli più coinvolgente e i personaggi ancora più accattivanti.