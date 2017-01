Max Pezzali presenta i tormentoni on the road

09:09 - Dal 22 luglio, ogni lunedì alle 21.10 su Italia 1, Max Pezzali e Jake La Furia dei Club Dogo, con la partecipazione straordinaria di Paola Iezzi, conducono il nuovo programma musicale "Nord Sud Ovest Est - Tormentoni on the road". Il programma, che riprende il titolo di una delle canzoni più famose di Pezzali, celebra gli artisti che con i loro successi hanno regalato al pubblico estati indimenticabili.

Il duo stilerà una lista con i tormentoni estivi più famosi degli ultimi trent'anni, quelli che hanno fatto ballare, sognare e innamorare intere generazioni, brani che tutti ricordano e che ancora oggi emozionano.



A bordo del "Duplo", il mitico furgoncino hippie Anni 70, in un viaggio on the road, l'inedita coppia di conduttori andrà alla ricerca dei cantanti che hanno reso celebri le canzoni cult degli Anni 80, 90 e 2000. Faranno tappa nei luoghi simbolo dell'estate: spiagge, campeggi, discoteche e villaggi turistici. Si soffermeranno con le persone per ascoltare i loro ricordi di quegli anni, improvviseranno flash mob , fino all’ultima tappa del viaggio, per incontrare l’autore del tormentone. Tra i tormentoni: "Easy lady" di Spagna (1986), "Boys" di Sabrina Salerno (1987), "Sotto questo sole" di Paolo Belli (1990), "La canzone del capitano" di DJ Francesco (2003), "Uh la la la" di Alexia (1997), "Viva la mamma" di Edoardo Bennato (1990) e tanti altri titoli ancora.



I tormentoni della prima puntata saranno: “Vamos a la playa” dei Righeira (1983), ”Easy lady” di Spagna (1986), “Sotto questo sole” di Paolo Belli (1990) e “Lascia che io sia” di Nek (2005).