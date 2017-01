David Hasselhoff, "assetato" d'amore

foto Da video Correlati Hasselhoff autoironico per pubblicità 14:30 - Nonostante i 60 anni David Hasselhoff sa ancora come sfruttare al massimo la sua fama di sex-symbol. L'ex bagnino d'America gioca infatti con gli stereotipi del bello da spiaggia, girando una pubblicità ironica e divertente per una marca di drink. In posa da culturista in riva al mare, con la camicia aperta sui pettorali, l'attore si prende in giro e canta a squarciagola: "Sono così assetato del tuo amore". - Nonostante i 60 annisa ancora come sfruttare al massimo la sua fama di sex-symbol. L'ex bagnino d'America gioca infatti con gli stereotipi del bello da spiaggia, girandoper una marca di drink. In posa da culturista in riva al mare, con la camicia aperta sui pettorali, l'attore si prende in giro e canta a squarciagola: "Sono così assetato del tuo amore".

Per degustare la bevanda che pubblicizza Hasselhoff si imbarca nelle situazioni più disparate: in volo su un deltaplano, in equilibrio sulla tavola da surf o in mezzo ai fuochi d'artificio. Un trionfo di ironia e scenari kitsch per l'ex bagnino, che grazie all'autoironia fa centro e porta alla ribalta la bevanda che pubblicizza.