Finisce la serie televisiva di Poirot, le sue avventure prossime al capolinea

foto Dal Web 13:17 - Le indagini di Poirot sono giunte al termine. Come riportato recentemente dal Guardian, dopo 25 anni la celebre serie televisiva dedicata al detective belga è prossima alla chiusura. Ancora cinque episodi, poi un altro pezzo di storia della televisione andrà in naftalina. Il personaggio ideato da Agatha Christie raggiungerà la cifra di 71 film per la tv, trasmessi in Inghilterra dal 1989. Su tutti, il celebre Assassinio sull’Orient Express. - Le indagini disono giunte al termine. Come riportato recentemente dal Guardian, dopola celebrededicata al detective belga è prossima alla chiusura. Ancora cinque episodi, poi un altro pezzo di storia della televisione andrà in naftalina. Il personaggio ideato daraggiungerà la cifra di 71 film per la tv, trasmessi in Inghilterra dal 1989. Su tutti, il celebre Assassinio sull’Orient Express.

I lettori dei racconti dell’autrice sapranno già come finisce la carriera di Hercule Poirot. Non è comunque un segreto, l’impeccabile investigatore morirà durante l’ultima puntata, che in Italia s’intitolerà Sipario. Gli autori non hanno modificato l’opera originale, pubblicata negli anni Venti, programmando l’amaro finale proprio nella camera della scrittrice britannica. La Christie aveva infatti immaginato la scomparsa del suo personaggio nella casa dove ha scritto le sue storie, come a voler chiudere un cerchio.

I numeri della serie tv sono di quelli importanti, un grande successo che ha appassionato milioni di spettatori anche in Italia. Trasmesse inizialmente da Rete 4 nel 2002, le repliche di Poirot sono poi passate anche, tra gli altri, da Fox Crime e Iris. La nicchia dei fan italiani è corposa, su Youtube è attivo un canale dove poter rivedere le puntate e sono presenti diversi forum legati a questo personaggio. La tv inglese ha iniziato la trasmissione della serie finale, la tredicesima, lo scorso 9 giugno, l’attesa degli spettatori italiani è quindi destinata ad essere soddisfatta a breve.

Con la morte dell’ex ispettore della polizia del Belgio, si chiude anche il capitolo più importante della vita di David Suchet, che ha interpretato il ruolo in questo quarto di secolo. Il volto dell’attore londinese era ormai entrato nell’immaginario collettivo come quello di Poirot. Oltre a non vedere più lui sugli schermi, non sentiremo più le sue frasi più note. Salvo sorprese quindi, mai più: “Lei mi sorprende madame!”.