Guenda: "Salvatore aveva fretta di arrivare"

Guenda, mamma trasgressiva 13:20 - Tra Guendalina Tavassi, la mammina sexy del Gf 11, e l'imprenditore napoletano Umberto D'Aponte è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Convolati a nozze dopo qualche mese di frequentazione, ora la coppia è in attesa del loro primo figlio. "Parlavamo di bambini già all'inizio della relazione - confessa a "Visto" Guendalina - Ma Salvatore si è messo in viaggio leggermente prima del previsto". - Tra, la mammina sexy del Gf 11, e l'imprenditore napoletanoè stato un vero e proprio colpo di fulmine. Convolati a nozze dopo qualche mese di frequentazione, ora la coppia è. "Parlavamo di bambini già all'inizio della relazione - confessa a "Visto" Guendalina - Maleggermente".

Dopo Gaia, avuta dall'ex Remo Nicolini, ora la Tavassi è pronta a diventare mamma per la seconda volta. Con l'arrivo del bebè la coppia ha preso una casa più grande e i battibecchi tra i due non mancano di certo. "Abbiamo la casa piena di armadi solo per i suoi abiti - svela Umberto - Io vivo ancora con la valigia ma so adattarmi. Comunque se siamo felici così, puoi immaginarti quando avremo organizzato tutto".



Ma la coppia di sposini sembra intenzionata ad allargare ulteriormente il nido con altri fratellini e sorelline. "Non è ancora venuto alla luce il primogenito che già mi ha chiesto altri due bambini - dice Guendalina - Forse lo da per farmi stare sempre in casa a fare la mamma?"