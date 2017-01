Pirlo e Balotelli, coppia di assi sul set

foto Olycom Correlati Pirlo e Balotelli, coppia d'assi sul set 12:18 - Dal campo a un set televisivo. Mario Balotelli e Andrea Pirlo continuano a dialogare ma questa volta non con un pallone tra i piedi. I due sono infatti i protagonisti del nuovo spot per Mediaset Premium. Hanno passato tre giorni tra Bresso, alle porte di Milano, e il centro del capoluogo lombardo, per registrare la nuova campagna pubblicitaria. - Dal campo a un set televisivo. Mario Balotelli e Andrea Pirlo continuano a dialogare ma questa volta non con un pallone tra i piedi. I due sono infatti i protagonisti del nuovo spot per Mediaset Premium. Hanno passato tre giorni tra Bresso, alle porte di Milano, e il centro del capoluogo lombardo, per registrare la nuova campagna pubblicitaria.

Un piccolo tour de force tra cambi d'abito e trasferimenti da un luogo all'altro. Era stato Pier Silvio Berlusconi, in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset, ad anticipare la notizia dello spot. "Balotelli e Pirlo sono i testimonial - aveva detto - Pirlo in qualche modo torna a casa, non con la maglia rossonera, ma con quella di Mediaset".



Lo spot andrà in onda da fine luglio e avrà il compito di lanciare la nuova stagione calcistica di cui i due, pur su sponde opposte, saranno tra i più importanti protagonisti.