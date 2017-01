De Luigi-Littizzetto, coppia a "Supercinema"

foto LaPresse 15:38 - Venerdì 5 luglio, in seconda serata, nuovo appuntamento su Canale 5 con "Supercinema", rotocalco d’informazione cinematografica di News Mediaset. Con le prime immagini di "Aspirante vedovo", la nuova commedia con Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto. Il film ci riporta ai personaggi del leggendario "Il vedovo" di Dino Risi con Alberto Sordi e Franca Valeri. - Venerdì 5 luglio, in seconda serata, nuovo appuntamento su Canale 5 con "", rotocalco d’informazione cinematografica di News Mediaset. Con le prime immagini di "Aspirante vedovo", la nuova commedia con. Il film ci riporta ai personaggi del leggendario "Il vedovo" di Dino Risi con Alberto Sordi e Franca Valeri.

"Come attore ho avuto una palestra fantastica: lavorare con la Gialappa's - confessa De Luigi - anche con loro le attese durante la registrazione erano lunghe quanto le pause del cinema: ho passato interi pomeriggi in studio con nasi finti e vestito da scemo aspettando di ricominciare a girare!". E ancora, viaggio di Supercinema nella nuova tendenza: i film sui concerti delle popstar più amate di sempre. Dagli One Direction, nuovi idoli dei giovanissimi ai grandi classici, come Bruce Springsteen o Michael Jackson. "Supercinema" è un programma di News Mediaset, a cura di Antonello Sarno e realizzato in collaborazione con l’Anica.