Elton John: "I vincitori dei talent sono nullità"

Justin Timberlake prende in giro Elton John 11:03 - Elton John non è certo un fan dei talent show. Ospite del programma radiofonico della BBC Radio 4, l'artista britannico ha infatti criticato duramente i format musicali, scagliandosi in particolare contro "The Voice": "Lo spettacolo è tutto incentrato sui giudici. Nessuno dei vincitori dell'edizone americana ha avuto un album di successo, nessuno dei vincitori di quella inglese è riuscito a vendere. Sono delle nullità". non è certo un fan dei talent show. Ospite del programma radiofonico della BBC Radio 4, l'artista britannico ha infatti criticato duramente i format musicali, scagliandosi in particolare contro "The Voice": ". Nessuno dei vincitori dell'edizone americana ha avuto un album di successo, nessuno dei vincitori di quella inglese è riuscito a vendere.".

La colpa secondo Sir. John è soprattutto dei processi televisivi, che rendono immediatamente popolari artisti ancora immaturi per il successo: "Televisione e video hanno procurato un sacco di danni alla musica. Lanciano le persone nello star system quando non sono ancora pronte e non possono reggere il peso del successo".



Ma il rocker inglese non risparmia neanche il pubblico di questi show, che si affeziona con troppa facilità al vincitore di turno: "Mi si spezza il cuore vedere la gente che ama il vincitore di Pop Star, qualunque esso sia".