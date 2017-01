Gandolfini, una maxi eredità per i figli

foto Ap/Lapresse Correlati E' morto James Gandolfini, Tony dei Soprano

I Soprano, mafiosi di successo 10:33 - L'attore James Gandolfini, morto per un infarto a Roma il 19 giugno, ha lasciato la maggior parte dei suoi beni - per un valore di circa 70 milioni di dollari - ai suoi due figli. A rivelarlo è il "New York Post", secondo il quale la star dei "Soprano's" aveva firmato un testamento circa sei mesi prima di morire. Tra i beni lasciati anche alcuni terreni in Italia.

Fortunata casualità o una qualche forma di premonizione, fatto sta che Gandolfini aveva messo nero su bianco le proprie volontà con un tempismo perfetto. Beneficiari principali della sua fortuna, che include anche una casa e della terra in Italia, sono i due figli: Michael, di 13 anni, e Liliana Ruth, di 8 mesi.



Fino a che i due figli non saranno maggiorenni i beni saranno amministrati mentre le proprietà italiane verranno consegnate loro al raggiungimento dei 25 anni. "E' mio desiderio e speranza che i figli - dice il documento pubblicato dal quaotidiano newyorchese - continuino a possedere queste proprietà e le mantengano in famiglia".



Michael riceverà anche abiti e gioielli del padre e l'opzione di acquistare l'appartamento di New York di Gandolfini. Secondo i documenti ottenuti dal "Post", l'attore ha anche previsto "altri lasciti" per la moglie Deborah Lin, che dividerà quanto rimane con le due sorelle di Gandolfini e la figlia. Gandolfini è stato generoso anche con altri: la sua segretaria riceverà 200mila dollari, due nipoti 500.000 a testa, 250.000 l'uno andranno a due amici, e 100.000 a un figlioccio.