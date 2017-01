Nasce "Afghanistan's Got Talent"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Britain's Got Talent, uova contro Simon Cowell 16:19 - Il talent show ideato da Simon Cowell sbarca anche in Afghanistan. Nasce infatti "Afghanistan's Got Talent", un programma venduto in 180 Paesi nel mondo compreso l'Italia dove come giudici ci sono: Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Secondo The Hollywood Reporter, lo show dovrebbe sbarcare sul canale 1TV. - Il talent show ideato dasbarca anche in Afghanistan. Nasce infatti ", un programma venduto in 180 Paesi nel mondo compreso l'Italia dove come giudici ci sono:. Secondo The Hollywood Reporter, lo show dovrebbe sbarcare sul canale 1TV.

I produttori hanno voluto questa edizione perché "anche se è una terra martoriata dalla guerra, la gente a casa vuole ancora vivere una propria vita ed attimi di spensieratezza grazie alla tv". Intanto in America si è giunti all'ottava edizione e in giuria ci sono Mel B. delle Spice Girls fama e la top model Heidi Klum, insieme ad Howard Stern e Howie Mandel. Intanto fervono i preparativi per la quinta edizione italiana che andrà in onda da settembre su Canale 5, in prima serata.