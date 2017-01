Gb, la ragazza meteo si arrabbia in diretta

foto Da video Correlati Gb, la "ragazza meteo" si arrabbia 14:31 - Prima l'espressione solare e sorridente. Poi gli occhi al cielo e la bocca tirata con uno sguardo che tradisce rabbia e insofferenza. Il cambio di umore di Wendy Hurrell, "ragazza meteo" della televisione inglese, non è sfuggita ai telespettatori e su Twitter è partito il tam-tam: con chi si sarà arrabbiata Wendy? - Prima l'espressione solare e sorridente. Poi gli occhi al cielo e la bocca tirata con uno sguardo che tradisce rabbia e insofferenza. Il cambio di umore di Wendy Hurrell, "ragazza meteo" della televisione inglese, non è sfuggita ai telespettatori e su Twitter è partito il tam-tam: con chi si sarà arrabbiata Wendy?

Tutta colpa di una inquadratura di troppo. Il regista indugia sul volto di Wendy quell'attimo in più prima di passare sulla conduttrice del notiziario, e così tutti possono vedere la Hurrell cambiare espressione da un secondo all'altro.



Secondo molti la rabbia era rivolta proprio all'anchorwoman, Riz Lateef. In realtà, proprio via Twitter, Wendy ha svelato l'arcano o, se non altro, ha fornito la sua versione dei fatti. "Gli occhi al cielo erano perché ho dovuto fare tutte le previsioni senza la possibilità di vedere alcuna grafica", ha twittato, spiegando che per un problema tecnico si è trovata di fronte a un video verde, senza immagini.