Un infiltrato nudo ad "American Ninja Warrior"

13:07 - Un uomo completamente nudo si è introdotto sul set di "American Ninja Warriors", popolare show in cui in ogni puntata i concorrenti devono completare nel più breve tempo possibile un percorso ad ostacoli. Il video dell'impresa è finito subito sul web e in molti hanno iniziato a dubitare della genuinità del gesto, sostenendo che fosse in realtà una trovata pubblicitaria orchestrata dalla produzione del programma.

In effetti l'uomo, sostenuto e incoraggiato dalle urla del pubblico, ha completato quasi tutto il difficile percorso senza errori ed è stato fermato solo dopo qualche minuto dalla security. Difficile credere che sia stata un'improvvisata...