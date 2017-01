Esordio bollente per Sofia Vergara

17:12 - Prima di diventare famosa a livello mondiale con "Modern Family", Sofia Vergara si rilassava in perizoma e reggiseno tra massaggi e fanghi bollenti per la trasmissione colombiana "Fuera de Serie". Fisico mozzafiato e curve prorompenti per la giovane Sofia, che quando lavorava come inviata girava il mondo in lungo e in largo, concedendosi anche alcuni lussi come trattamenti di bellezza nei migliori resort delle Hawaii.

Negli anni '90 la Vergara girava il mondo come inviata dello show "Fuera de serie " e proprio con questo lavoro iniziò a farsi notare anche fuori dall'America latina, conquistando il suo posto al sole nello showbiz americano.