Stefania, sopravvissuta al disastro Concordia guarda al futuro partecipando a Miss Italia

Ci sarà una concorrente particolare tra le ragazze della prossima edizione di Miss Italia. Si tratta di Stefania Vincenzi, 18 anni, scampata al naufragio della Costa Concordia all'Isola del Giglio. Nel disastro Stefania ha perso la mamma, Maria Grazia Tricarichi, il cui corpo non è ancora stato trovato. "Rendo omaggio a un desiderio di mamma - dice lei all'Huffington Post -. Eravamo d'accordo che a 18 anni avrei partecipato al concorso".

Nata ad Augusta, la ragazza che vive ora a Priolo ha già superato un casting e ora farà le selezioni in Sicilia. "Mamma mi diceva che mi avrebbe seguita passo passo. Faccio tutto come se lei ci fosse ancora" spiega. Quel 13 gennaio del 2012 non lo dimenticherà mai. Erano in quattro in crociera, per festeggiare il cinquantesimo compleanno Maria Grazia Trecarichi. Con Stefania c'erano la mamma e il fidanzato e un'amica della mamma: solo la ragazza e il fidanzato sono riusciti a salvarsi. In ogni caso nel futuro di Stefania c'è lo studio: diplomata in lingue, si iscriverà alla facoltà di medicina.



"Ho rievocato tante volte quella pagina dolorosa - racconta -. Posso solo dire che mamma era una donna forte. Ora l'unica consolazione è quella di fare Miss Italia, una cosa che l'avrebbe resa felice".