Uomini e Donne, Francesco flirta con biondina

foto Facebook Correlati Francesco, sexy tronista

"U&D", feeling tra Teresanna e Francesco 08:57 - Una foto, postata su Facebook, riaccende i rumor sulla fine della storia tra Francesco e Teresanna. la coppia nata a "Uomini e Donne", dopo l'ennesima crisi aveva annunciato il ritorno di fiamma. Ma adesso uno scatto, che immortala l'ex tronista in forma e sorridente con il fratello Stefano, la fidanzata e una biondina misteriosa, fa tremare i fan. - Una foto, postata su, riaccende i rumor sulla fine della storia tra. la coppia nata a "", dopo l'ennesima crisi aveva annunciato il ritorno di fiamma. Ma adesso uno scatto, che immortala l'ex tronista in forma e sorridente con il fratello Stefano, la fidanzata e una, fa tremare i fan.

E se da una parte Valentina, la cognata, assicura che la biondina è felicemente fidanzata, dall'altra conferma la crisi tra Francesco e Teresanna: "Li ho sempre tenuti uniti e mi sono esposta fin troppo. Sta a loro capire qual è la cosa migliore per il bene di entrambi, che stia stare insieme o andare ognuno per la propria strada, l’importante è vederli sereni e tranquilli". E dallo staff di Teresanna arriva un altro post: "Ragazzi, volevamo dirvi che Teresanna e Francesco si sono lasciati davvero. A comunicarlo è stato per primo Francesco alla serata di Cava, chi c’era alla serata può confermare. Al più presto passerà Teresanna a chiarire meglio la situazione!".