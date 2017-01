Stefano Bettarini re del trampolino di "Jump!"

foto Da video Correlati "Jump!", finale scoppiettante

Cabrerizo: "La mia sfida è fare il papà" 11:36 - E' stato Stefano Bettarini ad aggiudicarsi il titolo di re dei tuffi nella prima edizione di "Jump!". L'ex calciatore ha sbaragliato gli altri finalisti lanciandosi da 10 metri di altezza e conquistando così il montepremi di 50.000 euro, che devolverà ad un ente benefico. Medaglia d'argento per il modello brasiliano Bruno Cabrerizo, mentre l'ex velina Maddalena Corvaglia ha conquistato il terzo posto. - E' statoad aggiudicarsi il titolo dinella prima edizione di. L'ex calciatore ha sbaragliato gli altri finalisti lanciandosi da 10 metri di altezza e conquistando così il montepremi di 50.000 euro, che devolverà ad un ente benefico. Medaglia d'argento per il modello brasiliano, mentre l'ex velinaha conquistato il terzo posto.

La finale di "Jump!" è stata ricca di sorprese.A tenere banco l'oro olimpico Tania Cagnotto, che ha stupito i presenti con un tuffo sincronizzato con la collega Francesca Dallapè. Sul trampolino si sono affrontati i cinque finalisti, disposti a tutto per sollevare la coppa di campione di "Jump!"



Cecilia Capriotti riceve un tenero video-messaggio dalla mamma, ma non convince la giuria capitanata da Paolo Bonolis. Stessa sorte per la bella Anna Falchi, incoraggiata da una video-lettera delle sue nipotine. Per i tre finalisti ancora in gara la competizione si fa sempre più spietata.



Il primo a tuffarsi è Bruno Cabrerizo che, dopo aver abbracciato la mamma a bordo piscina, si cimenta in un tuffo da 10 metri d'altezza. E' poi il turno di Maddalena Corvaglia, a cui arriva il messaggio di supporto del marito Stef Burns, che sceglie di lanciarsi da tre metri. Bettarini cerca di essere di esempio per il figlio, anche lui impegnato con i tuffi, e osa con il trampolino da 10 metri da cui strappa la vittoria.