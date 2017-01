Gianluigi Nuzzi condurrà "Quarto Grado"

foto Ansa 18:22 - Novità nel mondo dell'informazione Mediaset. Il giornalista e lo scrittore Gianluigi Nuzzi sarà il nuovo conduttore di "Quarto Grado" e ricoprirà il ruolo di vice direttore di Videonews. Dunque Nuzzi dal 6 settembre, affiancato da Sabrina Scampini, prenderà il timone della trasmissione di Retequattro, curata da Siria Magri, prendendo il posto di Salvo Sottile che aveva già annunciato le dimissioni. - Novità nel mondo dell'informazione Mediaset. Il giornalista e lo scrittoresarà il nuovo conduttore di "" e ricoprirà il ruolo di vice direttore di Videonews. Dunque Nuzzi dal 6 settembre, affiancato da, prenderà il timone della trasmissione di Retequattro, curata da, prendendo il posto diche aveva già annunciato le dimissioni.

Nuzzi è da sempre in prima linea nel mondo del giornalismo. Ha collaborato con diverse riviste da "L'europeo" a "Gente Money", passando per "Panorama". A lungo ha scritto su "Il Giornale" per poi dedicarsi attivamente al capitolo delle inchieste giudiziarie italiane, scrivendo anche su "Libero". In televisione ha firmato "L'infedele" di Gad Lerner e nel 2011 ha condotto su La7 "Gli Intoccabili" per poi lanciare "Le inchieste di Gianluigi Nuzzi". Incursioni anche nel mondo dell'editoria con il best seller "Vaticano Spa", pubblicato nel 2009 e tradotto in diversi Paesi nel mondo. Mentre risale al 2012 il secondo libro "Sua Santità", focalizzato sulle carte segrete di Papa Benedetto XVI.



"Gianluigi Nuzzi, professionista di razza e giornalista di inchiesta stimato a livello internazionale - commenta Mauro Crippa, direttore generale Informazione Mediaset - arricchirà con la sua autorevolezza ed il suo talento un programma lanciato da Mediaset nel 2009 e subito diventato un brand di successo. A Nuzzi il più caldo benvenuto e auguri di buon lavoro".