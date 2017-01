Ricette d'estate con Tessa Gelisio

- E’ tempo d'estate anche in libreria! Dal 9 luglio il sapore di mare arriva direttamente sulle nostre tavole in un libro: “e”, il ricettario mediterraneo firmato da Tessa Gelisio, edito da Fivestore-R.T.I .Dal successo televisivo di “Pianeta Mare”, il popolare programma marino in onda su Rete 4 da ben otto edizioni, la conduttrice Tessa Gelisio prende spunto per racchiudere i segreti e i profumi del Mediterraneo in uno straordinario ricettario.

In tutto 125 ricette originali che esaltano i sapori del mare nostrum, stuzzicano l’appetito e la fantasia in cucina, sempre con uno sguardo attento alla materia prima, alle sue caratteristiche, stagionalità e peculiarità. La Gelisio, esperta conoscitrice della fauna e della flora dei fondali nostrani, nonché delle tradizioni legate alla pesca e alla cucina locali, crea un libro di ricette che si presenta come un vero e proprio viaggio gastronomico lungo le coste italiane e degli altri Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. 125 piatti fotografati passo per passo e corredati da varianti, curiosità, consigli per scegliere gli ingredienti e semplificare la preparazione. Grande protagonista è il pesce cosiddetto “povero”, quello più economico e meno conosciuto, ma non per questo meno gustoso. Il ricettario della Gelisio, nello stile dell’autrice, è una guida dalla A alla Z per chiunque si voglia cimentare a cucinare il pesce, chef inesperti e cuochi provetti. Chi vuole affrontare per la prima volta l’esperienza ai fornelli può leggere tutto quello che occorre sapere sul pesce dal mercato alla tavola: dove e come comprarlo, prepararlo alla cottura e conservarlo. Per chi invece si destreggia abilmente nella preparazione di pesci, molluschi e crostacei “Le nuove ricette di Pianeta Mare” offre tante nuove idee per portarli in tavola, fino ai consigli sul vino giusto da abbinare.“Le nuove ricette di Pianeta Mare”, in tutte le librerie dal 9 luglio al prezzo di 12.90 euro, è una delle tante iniziative di successo di Fivestore-R.T.I., il merchandising Mediaset, che traduce l’esperienza televisiva dell’azienda in prodotti editoriali stampa particolarmente apprezzati dal pubblico, che ama poter ricreare in casa le emozioni dei programmi preferiti della tv.