"Beverly Hills", Brenda e Kelly prendono il volo

14:07 - Negli anni '90 si contendevano i ragazzi, ma ora che sono cresciute Brenda e Kelly di "Beverly Hills" sono ottime amiche e prendono anche l'aereo insieme. La bionda Jennie Garth ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in volo insieme alla collega Shannen Doherty. Meta del viaggio Las Vegas, per andare a riabbracciare l'amico Steve (Ian Ziering) che proprio in questi giorni si esibisce in uno locale di strip-tease.

Una rimpatriata in piena regola per le due protagoniste di "Beverly Hills", che solo negli ultimi anni hanno ricucito i rapporti. "Io e Jennie ci siamo rincontrate sul set di 90210 (la versione moderna di "Beverly Hills" ndr.) e abbiamo avuto l'opportunità di parlare e lavorare insieme, lasciandoci alle spalle i problemi del passato - ha confessato la Doherty ad "Huffington Post" - Ci siamo accorte che entrambe siamo cambiate con gli anni, siamo diventate donne più mature e sicure".